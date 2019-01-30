Kütahya’da kar karayollarını ulaşıma kapattı

Kütahya ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Eskişehir-Kütahya ve Kütahya-Afyonkarahisar karayolları ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle, Kütahya-Tavşanlı yolunda çok sayıda araç yolda kaldı. İstanbul Antalya karayolunun yoğun kar yağışı sebebiyle 2 saat kapalı kaldı.
Kütahya ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Eskişehir-Kütahya ve Kütahya - Antalya kara yolu ulaşıma kapandı. Kütahya’dan Eskişehir, İstanbul, Afyonkarahisar ve Antalya yönüne kamyon ve tırların geçişine izin verilmiyor. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle de Kütahya-Tavşanlı yolunda çok sayıda araç yolda kaldı. İstanbul Antalya karayolu’nun yoğun kar yağışı sebebiyle halen araç geçişine izin verilmiyor.
Yollarda çok sayıda kaza meydana geldi. Bekleme halinde olan uzun yol şoförleri ise 1 saattir beklediklerini ve kar nedeni ile yolların kapalı olduğunu söylediler.
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