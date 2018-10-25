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Kütahya'da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 17:36 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Domaniç ve Tavşanlı ilçelerine kar yağdı.

KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'nın Domaniç ve Tavşanlı ilçelerine kar yağdı. Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla mevkiinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, araç sürücülerinin zor anlar yaşamasına neden oldu. Karayolları ekipleri bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de vatandaşlar sabahleyin kar yağışı ile uyandı. Hava sıcaklığının düştüğü Tavşanlı ilçesinde vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla kayda aldı.

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