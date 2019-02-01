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Kütahya'da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 13:16 | Son Güncelleme

Kütahya'da kar yağışı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara yol açıyor.

Karayolları ekipleri iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Domaniç'te yüksek bölgelerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Domaniç kar yağışı Kütahya

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