Kütahya'da kar yağışı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar dolayısıyla Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ekipleri iş makineleriyle küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Öte yandan, Kütahya'yı Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa ve İstanbul'a bağlayan kara yollarında tedbir alan trafik ekipleri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı sürücüleri uyarıyor.

