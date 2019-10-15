HABER

Kütahya’da kıran kırana ’Tahtalı araba’ yarışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 13:52 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyündeki festival etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ’Tahtalı araba’ yarışması kıran kırana geçen mücadelelere sahne oldu.Muratlı Köyünde, 5 yıl aradan sonra tekrarlanan ’Üzüm Festivali ve Tahtalı Araba’ yarışları, Kayabaşı mevkiinde yapıldı.

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyündeki festival etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ’Tahtalı araba’ yarışması kıran kırana geçen mücadelelere sahne oldu.
Muratlı Köyünde, 5 yıl aradan sonra tekrarlanan ’Üzüm Festivali ve Tahtalı Araba’ yarışları, Kayabaşı mevkiinde yapıldı. Suriye’de ki operasyonda vatan için mücadele veren Mehmetçikler için sahne önünde dev bir bayrak açarak, Mehmetçiğe destek veren Muratlı köyü halkı, İstiklal marşını hep bir ağızdan okudu.
Konuşmaların ve folklor gösterilerin ardından tahtalı arabalar start çizgisinde kendi değimleri ile ‘Başla gali’ ile başlayıp ‘Bitti gali’ ile bitirdiler.
Devletin kamu spotları ile başlattığı bazı farkındalık projelerine 20 tahtalı araba pilotları da dikkat çekti.
’Yaya öncelikle yolda durarak yayalara yol ver, sollama yasağı, dikkat radar, hız yapmak yasaktır, emniyet kemeri kullanalım, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun’ gibi kamu spotları tahtalı araba sürücüleri farkıyla halka anlatıldı.
Bazı tabelalar da ise ’Uçuruma yuvarlanmak yasaktır, dikkat tahta araba çıkabilir, yavaş düşersin’ gibi gülümseten tabelalar da yer aldı.
Yarışlar öncesi Tahtalı arabalar kontrol edildi, tekerleri yağlandı. Yarış anında tekeri kırılan dingilleri çıkan araçların tamir ve bakımları anında yapıldı. Bitiş çizgisine kadar gelen araçlar bir sonraki yarış için traktörler ile başlama çizgisine kadar götürüldü. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışlarda vatandaşlar ilgiyle izledi. Festivalde ayrıca, ağalık yarışması yapıldı ve bir tahtalı araba satışa çıkarıldı. Ağalık yarışmasında tahtalı araba 4 bin TL’ye satıldı.
Festival, Hüseyin Arslan, Ramazan Karaman ve Emel Örgün Konserleri ile son buldu.

Kütahya’da kıran kırana ’Tahtalı araba’ yarışı

Kütahya’da kıran kırana ’Tahtalı araba’ yarışı

Kütahya’da kıran kırana ’Tahtalı araba’ yarışı

Kütahya’da kıran kırana ’Tahtalı araba’ yarışı

Kütahya’da kıran kırana ’Tahtalı araba’ yarışı

Kütahya’da kıran kırana ’Tahtalı araba’ yarışı

Kütahya’da kıran kırana ’Tahtalı araba’ yarışı

Kütahya’da kıran kırana ’Tahtalı araba’ yarışı

Kütahya’da kıran kırana ’Tahtalı araba’ yarışı

Kütahya’da kıran kırana ’Tahtalı araba’ yarışı

Kütahya’da kıran kırana ’Tahtalı araba’ yarışı

Kütahya’da kıran kırana ’Tahtalı araba’ yarışı

Kütahya’da kıran kırana ’Tahtalı araba’ yarışı

Kütahya’da kıran kırana ’Tahtalı araba’ yarışı

Kütahya’da kıran kırana ’Tahtalı araba’ yarışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar TEM Şube Müdürü Arif Alpaslan aracında ölü bulundu

TEM Şube Müdürü aracında ölü bulundu

Son dakika! MSB: Münbiç bölgesinden yapılan saldırıda 1 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

Silah ve kapı kolundaki parmak izleri Nadira Kadirova'ya ait çıktı!

Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Son dakika: Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Ceylanpınar'da gazetecilerin ve doktorların kaldığı otele havan düştü

Gazeteciler ve doktorların bulunduğu otele havan düştü

Son dakika! Antalya Manavgat'ta sivil eğitim uçağı düştü

Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.