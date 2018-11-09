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Kütahya'da kök hücre bağışçılığı için kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 14:44 | Son Güncelleme

Tavşanlı ilçesinde, 6 yaşındaki lösemi hastası çocuk için açılan kampanya kapsamında vatandaşlar gönüllü kök hücre bağışçısı oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 6 yaşındaki lösemi hastası çocuğa kök hücre bağışçısı bulunması amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında, vatandaşlar Türk Kızılayına kan verdi.

İlçeye bağlı Opanöz köyünde yaşayan 6 yaşındaki lösemi hastası Mücahit Ertürk'e kök hücre bağışçısı bulunmasına destek amacıyla Türk Kızılayı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda mobil bağış aracı hizmete sunuldu.

Burada kan veren vatandaşlar, Türkkök'ün gönüllü bağışçısı oldu.

Çocuğun dedesi Mehmet Ertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, torununun sağlığına kavuşması için kök hücre bağışı yapanlara teşekkür etti.

Torununun tedavisi için mücadele ettiklerini anlatan Ertürk, şöyle konuştu:

"Torunumun 3 yıl önce burun kanamasıyla ortaya çıkan hastalığına 'Fanconi Anemisi' tanısı konuldu. Tedavi olarak da kök hücre bulunması gerektiğini söylediler. Ondan dolayı biz de buradayız. Torunum şu an Ankara’da tedavi görüyor. Sağlık durumu şu an için iyi sayılır ve 15-20 günde bir kan veriliyor. Herkese bağışçı olması çağrısında bulunuyorum. Bağışlanan kök hücreler belki torunuma uymayabilir ama başka insanlara uyabilir ve hayatlar kurtarılabilir."

Türk Kızılayı Tavşanlı Şube Başkanı Osman Oral ve Eskişehir Bölge Kan Merkezi Kök Hücre Kazanım Yetkilisi Nejdet Ayduran da kök hücre bağışının birçok hayatı kurtarabileceğini dile getirerek, Tavşanlı halkına duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kök hücre Kütahya Tavşanlı

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