Kütahya'da kumar operasyonu

Kütahya'da bir iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Alipaşa Mahallesi Devlet Hatun Caddesi üzerindeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

İnceleme yapan ekipler, kalorifer peteğinin arkasında bulunan duvarda kaçış için delik açıldığını ve bazı kişilerin buradan kaçtığını tespit etti.

Kumar aletlerine el koyan ekipler, şüphelileri emniyete götürdü.

