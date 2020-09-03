HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kütahya’da kumar operasyonunda 18 gözaltı

Kütahya’da kumar operasyonunda 18 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 23:09 | Son Güncelleme

Kütahya’da polis ekiplerince bir apartman dairesine yapılan kumar operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Alipaşa Mahallesi Orduevi Sokak’taki bir apartman dairesinin 3.

Kütahya’da kumar operasyonunda 18 gözaltı

Kütahya’da polis ekiplerince bir apartman dairesine yapılan kumar operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Alipaşa Mahallesi Orduevi Sokak’taki bir apartman dairesinin 3. katında geniş katılımlı kumar oynanacağına yönelik alınan bilgi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekipler adreste bulunan 18 kişiden 4’ünün kumar oynadığını, 3 şahsın ise kumar oynamaya yer temin ettiğini belirledi. Şahısların sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve maske takılmadığı görülen operasyonda kumar oynanan masada 300 TL. 2 barbut zarı, 4 deste iskambil kağıdı, sarı ve kırmızı renkli oyun pulları, oyun sopası ve gösterge ele geçirilirken, Emniyete götürülen 18 kişiden kumar oynayan 4 şahsa ve kumar oynamaya yer temininden 3 şahsa cezai işlem uygulandı. Daha sonra Kütahya Belediyesi Zabıta görevlilerince gerekli tedbirler aldırılarak daire mühürlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimetKoronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimet
Halk otobüsü çıkan yangında kullanılmaz hale geldiHalk otobüsü çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
EBA cep uygulaması nedir? EBA cep uygulaması nasıl indirilir?EBA cep uygulaması nedir? EBA cep uygulaması nasıl indirilir?
En Çok Okunan Haberler
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan iğrenç olaya tepki
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan iğrenç olaya tepki
Astsubay dehşet saçmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
Astsubay dehşet saçmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
O sitede servet kazanıyorlar! 'Müstehcen fotoğraflar...'
O sitede servet kazanıyorlar! 'Müstehcen fotoğraflar...'
EDHO'nun yıldızının yeni mesleği şaşırttı
EDHO'nun yıldızının yeni mesleği şaşırttı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Validen korkutan açıklama! 'İlimizde vakalar patlama yaptı'
Validen korkutan açıklama! 'İlimizde vakalar patlama yaptı'
İlginizi Çekebilir
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü
Türkiye ve ABD arasında Doğu Akdeniz görüşmesi
Dışişleri'nden NATO açıklaması: Türkiye ön koşulsuz diyaloğa hazırdır
Dışişleri'nden NATO açıklaması: Türkiye ön koşulsuz diyaloğa hazırdır
Halk otobüsü çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
Halk otobüsü çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
Lübnan ordusundan çarpıcı açıklama: Beyrut Limanı'nda tonlarca amonyum nitrat bulundu
Beyrut Limanı'nda tonlarca amonyum nitrat bulundu
Bakan Pakdemirli yangının genişlememesi için karşı ateş talimatı verdi
Kontrol altına alınamıyor! Pakdemirli'den 'karşı ateş' talimatı
Beyoğlu'nda lüks otomobille 5 liraya karpuz satan sürücüye ceza
Beyoğlu'nda lüks otomobille 5 liraya karpuz satan sürücüye ceza
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.