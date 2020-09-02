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Kütahya’da ’’Lahit mezar’’ bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 15:36 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde hangi döneme ait olduğu henüz tespit edilemeyen ’’Lahit mezar’’ bulundu.Edinilen bilgiye göre ava çıkan İsmail Elmacı isimli vatandaş, Emet Akpınar Mahallesi Makıfça mevkiinde boş bir lahit mezar gördü.

Kütahya’nın Emet ilçesinde hangi döneme ait olduğu henüz tespit edilemeyen ’’Lahit mezar’’ bulundu.
Edinilen bilgiye göre ava çıkan İsmail Elmacı isimli vatandaş, Emet Akpınar Mahallesi Makıfça mevkiinde boş bir lahit mezar gördü. Üzeri çalılarla kaplanmış lahit mezarı gören Elmacı, jandarma ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerde, lahit mezarın bulunduğu mevkiye 100 metre mesafede bir lahit mezar kapağı daha buldular. İçi boş olan lahit mezar, jandarma ekipleri tarafından koruma altına alınırken, Lahit mezarın bölgeden götürülmesi için Kütahya müze yetkililerine haber verildiği bildirildi. Lahit mezarın bulunduğu yere kepçe ile taşındığı ve üzerinin çalılarla örtülerek gizlendiği içinin boş olduğu görüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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