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Kütahya'da maden ocağında 'göçük' tatbikatı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 21:32 | Son Güncelleme

NEFESLERİ KESEN TATBİKAT BAŞARIYLA TAMAMLANDI Kütahya?nın Tavşanlı ilçesinde sabah saatlerinde başlatılan Türkiye?nin en geniş kapsamlı Ulusal Maden Tatbikatı tüm işçilerin göçük altından çıkarılmasının ardından başarıyla tamamlandı.

NEFESLERİ KESEN TATBİKAT BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Kütahya?nın Tavşanlı ilçesinde sabah saatlerinde başlatılan Türkiye?nin en geniş kapsamlı Ulusal Maden Tatbikatı tüm işçilerin göçük altından çıkarılmasının ardından başarıyla tamamlandı. Kütahya?nın Tavşanlı İlçesine bağlı Tunçbilek Beldesindeki Ömerler Yer Altı Ocağı gerçeğini aratmayacak bir tatbikata ev sahipliği yaptı. Sabah saat 9.30 sularında başlayan ve göçük altında kalan 157 işçiyi kurtarmak için yapılan tatbikatta, kurtarma ekipleri zamanla yarıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından organize edilen ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğünün üstlendiği ulusal maden tatbikatı, Vali Ömer Toraman, Jandarma Komutanı Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, AFAD Kütahya Müdürü Ahmet Ali Artun, TKİ Genel Müdür Yardımcı Mehmet Uygun ve GLİ İşletme Müdürü Recep Çelik de yerinde takip etti.
Tatbikatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı?nın da canlı olarak Bakanlık Acil Durum Kriz Yönetimi Merkezinden izledi. Tatbikatta senaryo gereği 157 işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edilirken, maden ocağında kalan işçiler için zaman kaybedilmeden çalışmalar başlatıldı. Kısa sürede göçük altındaki işçilerden 139'u kurtarıldı. Kalan 18 işçi de ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu yerüstüne çıkarıldı. İşçiler senaryo gereği ambulanslara taşınarak tedavi altına alındı. Kurtarma çalışmalarının ardından tatbikatın başarıyla tamamlandığı açıklandı.

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