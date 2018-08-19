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Kütahya'da minibüs devrildi: 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 16:52 | Son Güncelleme

Kütahya'da minibüs devrildi: 13 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Bülent Bozkurt yönetimindeki 34 JR 3189 plakalı minibüs, Balıköy-Simav karayolu Erikli köyü yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile minibüste bulunan 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
13 yaralı Kütahya Tavşanlı trafik kazası

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