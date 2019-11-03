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Kütahya'da motosikletlilerden Seçil öğretmene destek turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 18:32 | Son Güncelleme

Kütahya'da motosikletlilerden Seçil öğretmene destek turu

Kütahya'da motosiklet sürücüleri, 29 Ekim kutlamalarında Şırnak'ta öğrencileriyle Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sebebiyle terör örgütü sempatizanlarınca sosyal medyada tehdit edilen anaokulu öğretmeni Seçil Yıldız'a destek için toplandı.

Tavşanlı Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon, Yaylacık ormanlarındaki turla başladı. Bursa'nın İnegöl ve İznik ilçeleriyle Bilecik ve Eskişehir'den geçerek kente gelen motosiklet tutkunları, ardından Tavşanlı Hamitabat kömür döküm sahalarında parkur sürüşleri yaptı.

İnegöl Enduro Motosiklet Kulübü sporcusu Metin Tahir Eller, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kütahyalı Seçil öğretmene destek için programı düzenlediklerini söyledi.

Yıldız'ın, terör örgütü sempatizanlarınca adeta hedef gösterilmesine tepki gösteren Eller, şunları kaydetti:

"Tavşanlı'nın dağlarını tepelerini motosikletlerle gezdik, parkur sürüşleri yaptık. Kütahya bugünlerde Seçil öğretmen ile gündeme geldi. Bütün arkadaşlarımla Seçil öğretmenimize desteğimizi iletiyor, terör örgütünün, Şırnak anaokulu çocuklarını mutluluk ve huzur içinde geleceğe hazırlayan fedakar öğretmeni hedef göstermeye çalışmasını lanetliyoruz."

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