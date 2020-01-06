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  4. Kütahya’da okullara kar tatili

Kütahya’da okullara kar tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 19:55 | Son Güncelleme

Kütahya kent merkezi ile tüm ilçelerde ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde başlayıp kesintisiz olarak halen devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilimiz merkez ilçe, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 7 Ocak 2020 Salı günü 1 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir.

Kütahya kent merkezi ile tüm ilçelerde ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde başlayıp kesintisiz olarak halen devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilimiz merkez ilçe, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 7 Ocak 2020 Salı günü 1 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Yukarıda tatil edilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 7 Ocak 2020 Salı günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Domaniç, Emet, Gediz, Şaphane, Pazarlar ve Tavşanlı ilçelerinde ise taşıma merkezi okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

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