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Kütahya'da operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 21:58 | Son Güncelleme

Polis telsizi dinledikleri belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı

Kütahya'da, polis telsizi dinledikleri belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte alkol satışı yapan bazı bayilerin yasa dışı polis telsizi dinlediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen saatler dışında alkol satışı yaptıkları sırada polise yakalanmamak için polis telsizi dinledikleri belirlenen şüpheliler ile bu kişilere yasa dışı yollardan telsiz sağlayan ve polis frekansını yükleyen şüpheliye ait 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 13 telsiz, sinyal bozucu cihaz ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya operasyon polis telsizi

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