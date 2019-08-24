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Kütahya'da orman yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 16:14 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar köyü yakınlarındaki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kütahya'da orman yangını (1)

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar köyü yakınlarındaki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Gediz'in Saruhanlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere arazözlerle karadan, helikopterle havadan müdahaleye başlandı. Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, yangın ihbarının ardından bölgeye itfaiye ekipleriyle helikopter sevk edildiğini ve rüzgarın etkisiyle alevlerin yayıldığını söyledi.

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