Kütahya'da orman yangını

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde orman yangını çıktı.
Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırık köyü yakınlarında bulunan Bektaşlar Mezarlığı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını bildirdi.
Yangının olduğu bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiğini belirten Kayım, şunları kaydetti:
"Domaniç ile Tavşanlı ilçesi sınırları arasındaki yangın çıkan bölgeye 20 arazözlü ekip sevk ettik. Yangına Bursa'dan talep ettiğimiz 6 helikopter ile ilk müdahale yapıldı. Bölgeye 2 dozer gönderildi. Yangına ekiplerimizin yanı sıra bölgedeki gönüllü vatandaşlarımız da destek veriyor. Bölgede rüzgar olmasından dolayı müdahalede güçlük çekiyoruz. İnşallah fazla büyümeden yangını kontrol altına alabiliriz." diye konuştu.
Öte yandan yangının çıktığı bölgeye tedbir amaçlı sağlık ekipleri de sevk edildi.
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