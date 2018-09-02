HABER

Kütahya'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 20:16 | Son Güncelleme

Tavşanlı ilçesinde çıkan yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde orman yangını çıktı.

Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırık köyü yakınlarında bulunan Bektaşlar Mezarlığı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını bildirdi.

Yangının olduğu bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiğini belirten Kayım, şunları kaydetti:

"Domaniç ile Tavşanlı ilçesi sınırları arasındaki yangın çıkan bölgeye 20 arazözlü ekip sevk ettik. Yangına Bursa'dan talep ettiğimiz 6 helikopter ile ilk müdahale yapıldı. Bölgeye 2 dozer gönderildi. Yangına ekiplerimizin yanı sıra bölgedeki gönüllü vatandaşlarımız da destek veriyor. Bölgede rüzgar olmasından dolayı müdahalede güçlük çekiyoruz. İnşallah fazla büyümeden yangını kontrol altına alabiliriz." diye konuştu.

Öte yandan yangının çıktığı bölgeye tedbir amaçlı sağlık ekipleri de sevk edildi.

PARTNERGünde 1 tane yiyen 300 dolar kazanacak!Günde 1 tane yiyen 300 dolar kazanacak!
Komando erleri, 34 yıl sonra Bigadiç'te buluştuKomando erleri, 34 yıl sonra Bigadiç'te buluştu
Eskeşehir'de Türk Yıldızları'ndan 'kurtuluş günü' gösterisiEskeşehir'de Türk Yıldızları'ndan 'kurtuluş günü' gösterisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kütahya orman yangını Tavşanlı

En Çok Okunan Haberler

Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi

Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

Basın mensuplarını şoke eden çıkış: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur

Basın mensuplarını şoke eden çıkış: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur

Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.