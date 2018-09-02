Kütahya'da orman yangını 

Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN-Ahmet YİĞİT/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi yakınlarında, orman yangını çıktı. 30 hektarlık alanda etkili olan yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi.

Yangın, akşam saatlerinde Tavşanlı ilçesi yakınlarındaki Bekteşler mevkiinde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle Domaniç ilçe sınırlarına doğru yayılan yangına ekipler 5 helikopter, 20 arazöz ve çok sayıda iş makineleriyle müdahale etti. Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirten Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, "Yangının piknikçilerden dolayı çıktığını tahmin ediyoruz. Yangın, kesin olmamakla birlikte yaklaşık 30 hektarlık karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda etkili oldu. 150 asker, 100 kadar da orman işçisi ile müdahalemiz sürüyor. Yangın şu an için kısmen kontrol altına alınmış durumda" dedi.

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