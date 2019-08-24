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Kütahya'da orman yangını (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 19:32 | Son Güncelleme

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Saruhan köyü yakınlarındaki karaçam ormanında öğle saatlerinde başlayan orman yangını yaklaşık 7 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Kütahya'da orman yangını (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Saruhan köyü yakınlarındaki karaçam ormanında öğle saatlerinde başlayan orman yangını yaklaşık 7 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı.
Yangın söndürme çalışmalarına 5 helikopter, 25 arazöz, 5 dozer ve 100 personel katıldı. Kütahya Valisi Ömer Toraman da yangın söndürme çalışmalarını bizzat yerinde inceledi. Ormanda soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Vali Toraman, “"Gediz ilçesi Saruhanlar köyü kırsalından bir yangın ihbarı aldık. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler anında müdahale ettiler. Karadan 25 arazöz, 5 helikopter havadan yangına müdahale ettiler, 5 dozer ve 100 civarında personelimiz görev yaptı. Şuanda tamamen kontrol altına alındı. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyorlar ve gece boyunca da soğutma çalışmalarına devam edecekler. Tahminen 7-8 hektarlık alanda olduğunu değerlendiriyoruz. Çıkış sebebini de kolluk kuvvetlerimiz araştıracaklar. Şuan için bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Ama yangın kontrol altına alındı" dedi.
Vali Toraman Domaniç ilçesinde çıkan küçük bir orman yangının zamanında müdahale ile kısa sürede yayılmadan söndürüldüğünü sözlerine ekledi. Domaniç orman yanında da 5 hektarlık alanın zor gördüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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Kütahya'da orman yangını (3)Kütahya'da orman yangını (3)Kütahya'da orman yangını (3)Kütahya'da orman yangını (3)

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