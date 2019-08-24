HABER

Kütahya'da orman yangını (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 18:01 | Son Güncelleme

KONTROL ALTINA ALINDI Kütahya'nın Gediz ilçesinde, karaçam ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, karaçam ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 7 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin saatler süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. 5 helikopter, 20 arazöz, 1 dozer ve 100 işçinin müdahale ettiği yangında soğutma çalışmaları ise sürüyor. Kütahya Valisi Ömer Toraman, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarını takip ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)-

PARTNERHepsi dünyanın en ünlü isimleri ama...Boylarını öğrenince şoke olacaksınız!Hepsi dünyanın en ünlü isimleri ama...Boylarını öğrenince şoke olacaksınız!
Genç kadının sosyal medyada yardım çığlığıGenç kadının sosyal medyada yardım çığlığı
Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandıHırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Türkan Sultan'a kural bozduran film!

Türkan Sultan'a kural bozduran film!

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anonsu duyup giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Emine Bulut'un kızına eğitim yardımı sağlanacak

Bakanlık, Emine Bulut'un kızı için harekete geçti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Avşa'da feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı!

Feribot iskeleye çarptı! Yaralılar var

Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.