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Kütahya'da orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 11:39 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi yakınlarında dün başlayan ve 30 hektarlık karaçam ağaçlarının bulunduğu alanda etkili olan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kütahya'da orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi yakınlarında dün başlayan ve 30 hektarlık karaçam ağaçlarının bulunduğu alanda etkili olan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangın, dün akşam saatlerinde Tavşanlı ilçesi yakınlarındaki Bekteşler mevkiinde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle Domaniç ilçe sınırlarına doğru yayılan yangına ekipler 6 helikopter, 40 arazöz ve çok sayıda iş makinesiyle müdahalede bulundu. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını söndürme çalışmalarına 150 asker, 100'den fazla orman işçisi ile çok sayıda gönüllü vatandaş katıldı. Havanın kararmasıyla söndürme çalışmalarına ara veren helikopterler, bu sabah erken saatlerde tekrar havadan yangına müdahalede bulunmaya başladı.
Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, yangını henüz kontrol altına alamadıklarını, sadece ilerlemesini durdurduklarını söyledi. Bursa, Balıkesir, Denizli ve Manisa'dan gelen ekiplerin de yangın söndürme çalışmalarına katıldıklarını belirten Kayım, "Yangının ilerlemesini durdurduk. Şu an 6 helikopter, 40 arazöz ve iş makineleriyle yangın söndürme çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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Kütahya'da orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyorKütahya'da orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyorKütahya'da orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyorKütahya'da orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

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