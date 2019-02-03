HABER

Kütahya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 14:57 | Son Güncelleme

Kütahya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, ormanlık alanda bir menfezin girişinde erkek cesedi bulundu.

Kurtdere köyü yakınındaki Akyol mevkisine avlanmaya giden bir vatandaş, ormanlık alanda menfez girişinde bir kişinin hareketsiz yattığını görüp durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemede, 55-60 yaşlarında bir erkeğe ait olan cesedin yaklaşık bir haftadır bu bölgede bulunduğu tespit edildi.

Hisarcık Devlet Hastanesi morguna götürülen cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri, cesedi bulunan kişinin, öldürüldükten sonra söz konusu bölgeye atıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

PARTNERÜnlü şarkıcıyı gören dondu kaldı!Ünlü şarkıcıyı gören dondu kaldı!
Enes Batur ve oyuncak hayali gerçekleşen lösemili Adnan, yaşama tutunamadı (2)Enes Batur ve oyuncak hayali gerçekleşen lösemili Adnan, yaşama tutunamadı (2)
Buse'yi arama çalışmalarında 11'inci gün (2)Buse'yi arama çalışmalarında 11'inci gün (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceset cinayet hisarcık Kütahya menfez orman

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müge Anlı'nın programında her şeyi anlatmıştı! 7 yıl sonra yakalandı, detaylar kan dondurdu

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

Üniversite öğrencisi Leyla Sönmez burun ameliyatından sonra komaya girdi

Burun ameliyatından sonra komaya girdi: Naz yapıyor!

İstanbul'da toprak çöktü! 1 işçi toprak altında kaldı

İstanbul'da toprak çöktü! Ekipler olay yerinde

Taksicinin elleri bu hale geldi! Gasp dehşeti

Taksicinin elleri bu hale geldi!

Kızını uykuda öldüren Kadir Tatar'dan kan donduran ifade!

Kızını uykusunda öldüren babadan kan donduran ifade!

Göz doktoru olan vekilden korkutan iddia: SGK’nın kanser ilacı kör ediyor

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.