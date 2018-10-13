Kütahya'da, otobüs, hafif ticari araca çarptı: 2 ölü

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, yolcu otobüsünün hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde tren garı kavşağında meydana geldi. İstasyon Caddesi'nden çevre yoluna çıkan, sürücüsün kimliği tespit edilemeyen 43 BB 256 plakalı hafif ticari araca, Eskişehir yönünden Afyonkarahisar yönüne giden Ali Oktay yönetimindeki, İstanbul-Alanya seferini yapan 32 ER 876 plakalı otobüs çarptı. Kazada, savrularak kaldrıma çıkan hafif ticari aracın sürücüsü ve aynı araçtaki Kemal Kundak (51) yaşamını yitirdi. Sürücü ve Kundak'ın cenazeleri, itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen araçtan güçlükle çıkarılıp, otopsi yapılmak üzere Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Otobüs sürücüsü Ali Oktay gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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