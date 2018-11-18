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Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 10:28 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
​Kaza, dün gece Domaniç ilçesi Çukurca Beldesi Küçükler Mahallesi yolunda meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Beytar (40) yönetimindeki 43 US 644 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, Hüseyin Beytar yaşamını yitirdi, yanındaki Özgür Özbey ise yaralandı. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan Özbey, Domaniç Devlet Hastanesi'ne götürüldü, ilk müdahalesinin ardından da ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Hüseyin Beytar'ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
GEÇEN YIL DA EVİ YANMIŞ
Domaniç'te oturan Hüseyin Beytar'ın, geçen yıl çıkan yangında evinin kullanılmaz hale geldiği belirtildi. Beytar'ın, komşuları ve esnafın topladığı yardımlarla evini yeniden yaptırdığı bildirildi.

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