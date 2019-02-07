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Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 00:35 | Son Güncelleme

Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Safiye Kaynar yönetimindeki 43 NF 909 plakalı otomobil, Köprüören köyü ile Yoncalı köyü arasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada Nazife Yıkar (90) olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kütahya ölümlü kaza trafik kazası

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