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Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 19:12 | Son Güncelleme

Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdülkadir Yaşar (33) yönetimindeki 43 KD 003 plakalı otomobil, Simav - Bursa karayolunun 18. kilometresinde virajı alamayarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Mustafa Acar (46), Murat Koyunbakan (38), Metin Etik (42) ve Nurullah Özkan (31) yaralandı.

112 acil servis ekiplerince, Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Acar, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Durumları ağır olan ve ilk müdahaleleri yapılan diğer yaralılar ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya olumlu simav trafik kazası

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