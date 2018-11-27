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Kütahya'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 11:49 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole uçtu.

Kütahya'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı 

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole uçtu. Hurdaya dönen otomobilden kendi imkanlarıyla yaralı halde çıkan sürücü ile beraberindeki arkadaşı, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Kütahya- Eskişehir Karayolu'nun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Bursa'dan Antalya'ya giden Bilal Özaği, bilinmeyen nedenle 07 GE 684 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, şarampole uçtu. Takla atıp, kayalıklara çarparak durdu. Sürücü Bilal Özaği ile beraberindeki Şengül Yıldız yaralandı. Kendi imkanlarıyla hurdaya dönen otomobilden çıkan Özaği ve Yıldız, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kütahya'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı Kütahya'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

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