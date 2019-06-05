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Kütahya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 17:25 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki Mesut Cankaleli (35) öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kütahya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki Mesut Cankaleli (35) öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, Kütahya- Afyonkarahisar karayolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Zehra Bozkurt yönetimindeki 16 NAE 28 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Mesut Cankaleli öldü, sürücü Zehra Bozkurt ile Leyla Cankaleli (35), Mehmet Batu Cankaleli (7) ve İrem Melisa Kök (15) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesut Cankaleli’nin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

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