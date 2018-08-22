HABER

Kütahya'da otomobil takla attı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 23:20 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'’nın Altıntaş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsün yaralandı.

ALTINTAŞ(Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'’nın Altıntaş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsün yaralandı.
Kaza, Altıntaş ilçesi Çayırbaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Ramazan Keskin yönetimindeki 43 FN 761 plakalı otomobil, Çayırbaşı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Ramazan Keskin, ambulansla Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

PARTNERSosyal medyayı karıştıran dikkat testi!Sosyal medyayı karıştıran dikkat testi!
Şanlıurfa’da oduncu pazarında yangınŞanlıurfa’da oduncu pazarında yangın
Düğünde otopark kavgası: 8 yaralıDüğünde otopark kavgası: 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...

Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da asansörde genç kadına dehşeti yaşattı! Çığlık atıp yardım istedi

Antalya'da asansörde genç kadına dehşeti yaşattı! Çığlık atıp yardım istedi

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Bursa'da korku dolu anlar! Tüfekle iş yerini bastı

Bursa'da korku dolu anlar! Tüfekle iş yerini bastı

Gaziantep'te ev sahibi kirayı alamayınca evi yaktı iddiası

Gaziantep'te ev sahibi kirayı alamayınca evi yaktı iddiası

Balıkesir'in Avşa Adası'na tatilci akını! Nüfusu 100 katına çıktı

Balıkesir'in Avşa Adası'na tatilci akını! Nüfusu 100 katına çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.