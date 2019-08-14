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Kütahya'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 02:16 | Son Güncelleme

Kütahya'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Yavuz yönetimindeki 43 EA 125 plakalı otomobil, Tavşanlı- Domaniç kara yolu Berçin köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ümit (35), eşi Yasemin (35) ile oğlu Enes Kayra Akbaş'a (3) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada baba Ümit Akbaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan eşi Yasemin ve oğlu Enes Kayra Akbaş ile otomobilde bulunan Güler Yavuz 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Domaniç Kütahya trafik kazası Yayaya çarpma

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