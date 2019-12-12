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Kütahya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 18:09 | Son Güncelleme

Kütahya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İbrahim K'nin kullandığı 81 DS 819 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolu cezaevi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Kayacan'a (72) çarptı.

Ağır yaralanan Kayacan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

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Kaza Kütahya otomobil Yayaya çarpma

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