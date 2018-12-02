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Kütahya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 18:14 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kütahya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Agizören köyü yakınlarında meydana geldi. Ekrem Gümüş yönetimindeki 10 EV 885 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mevlüt Akyel yönetimindeki 06 TFK 32 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Rahime Kahraman (80) olay yerinde öldü, sürücülerle birlikte 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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