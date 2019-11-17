HABER

Kütahya’da pompalı dehşet: Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 12:08 | Son Güncelleme

Kütahya’da bir şahıs, boşandığı eşini pompalı tüfekle vurarak yaraladıktan sonra, eski eşinin sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü kişiyi tüfekle vurarak öldürdü.Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda ikamet eden eski eşi M.Ç.’nin evine gelen Süleyman D., tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı.

Kütahya’da bir şahıs, boşandığı eşini pompalı tüfekle vurarak yaraladıktan sonra, eski eşinin sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü kişiyi tüfekle vurarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda ikamet eden eski eşi M.Ç.’nin evine gelen Süleyman D., tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı. İhbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı kadın, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Süleyman D., daha sonra Paşam Sultan Mahallesi Ulu Camii Caddesi üzerindeki fırına giderek, burada çalışan ve boşandığı eski eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Fatih G.’ye (49) aynı silahla 4 el ateş etti. Fetih G., olay yerinde hayatını kaybetti, yakınları sinir krizleri geçirdi. Fatih G.’nin kızı Derya G., zanlı Süleyman D.’nin babasını defalarca tehdit ettiğini ileri sürdü.
Ahmet Tekin isimli fırın çalışanı, "Zanlı Fatih’i vurduktan sonra ’Selam söyle’ deyip hızla iş yerinden kaçtı" diye konuştu.
Olayın ardından bir otomobil ile kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaralı M.C.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

PARTNERMelisa Şenolsun geceye damga vurduMelisa Şenolsun geceye damga vurdu
Mesleki yeterlilik: 26 mesleğe daha yeterlilik belgesi zoruluğu getirildiMesleki yeterlilik: 26 mesleğe daha yeterlilik belgesi zoruluğu getirildi
Bayrampaşa'daki 4 ayrı uyuşturucu operasyonu kameradaBayrampaşa'daki 4 ayrı uyuşturucu operasyonu kamerada
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayranı kalçasına dokununca...

Hayranı kalçasına dokununca...

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Dünya devinden flaş karar! Binlerce aracı geri çağırıyorlar!

Dünya devinden flaş karar! Binlerce aracı geri çağırıyorlar!

ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bülent Arınç'ın kızı ve damadı kaza geçirdi!

Bülent Arınç'ın kızı ve damadı kaza geçirdi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC Başbakanı Tatar'dan Rumlara 'bayrak' tepkisi!

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Bastığı cam kırılınca 4. kattan düştü! Onu gören arkadaşları şoka girdi

O halde gören arkadaşları şoka girdi

Çorum'da otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Afganistan'da savcılara saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Başkent Kabil'de savcılara saldırı!

Hatay'da feci kaza! Her şey bir anda oldu

Hatay'da feci kaza! Her şey bir anda oldu

Adana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı yakalandı

Eylem hazırlığı yapıyorlardı! DEAŞ'lı 4 kardeşe şok operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.