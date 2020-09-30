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Kütahya’da restoran sahibine silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 01:06 | Son Güncelleme

Kütahya’da, silahlı saldırıya uğran restorant sahibi bacağından yaralandı.Olay, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, işletme sahibi A.T.

Kütahya’da, silahlı saldırıya uğran restorant sahibi bacağından yaralandı.
Olay, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, işletme sahibi A.T. ile önceden husumeti olduğu öğrenilen E.A. kısa süre tartıştığı A.T.’te belinden çıkarttığı silahla 2 el ateş etti. Mermilerin hedefi olan A.T., bacağından yaralandı.
Restorandakilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesinin ardından, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.
Silahla yaralama eylemini gerçekleştiren E.A., olay yerine geldiği bir özel otomobil ile kaçtı. Polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Yaralı A.T. ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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