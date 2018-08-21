Kütahya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde aniden başlayan ve yaklaşık bir saat süren sağanak taşkınlara yol açtı.
Sağanak nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Adnan Menderes Caddesi sular altında kaldı. Polis ekipleri yolu bir süre trafiğe kapattı.
Görevli trafik polisleri çizmelerini giyerek tıkanan rögarları açmaya çalıştı.
Lala Hüseyin Paşa, Maltepe, Yunus Emre ve Osman Gazi mahallelerindeki bazı evlerin alt katlarını su bastı. İtfaiye ekipleri su baskını yaşanan bölgelerde çalışma yapıyor.
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