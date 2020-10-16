Kütahya’da sahte alkol operasyonu

Kütahya polisinin el yapımı alkol satışı yapıldığı iddia edilen bir adrese düzenlediği operasyonda sahte alkollü içecek ele geçirildi.

Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi’nde N.Ş. isimli şahsın ikametinde el yapımı alkol yapıp sattığı bilgisi alan KOM Şubesi ekipleri harekete geçti. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yapılan operasyonda evde el yapımı olarak imal edilen sahte alkollü içecek ele geçirildi.

Evinden çıkan N.Ş. isimli şüpheli kontrol edildi. Yapılan kontrolde 0,5 litrelik 2 adet pet şişeye doldurulmuş el yapımı votka ele geçirildi. Bu gelişmenin ardından adli makamdan alınan karar doğrultusunda N.Ş. isimli zanlının evinde yapılan aramada, 0,5 litrelik 80 adet pet şişeye doldurulmuş halde toplam 40 litre el yapımı rakı ve votka, 5’er litrelik 9 bidon toplam 45 litre etil alkol, 250 cc’lik 4 şişe toplam bin cc’lik alkol yapımında kullanılan alkol aroması ele geçirildi. Gözaltına alınan N.Ş. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

