HABER

Kütahya'da, samanlığa saklanmış FETÖ dokümanları bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 14:57 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, köy evleri ve samanlıkta yapılan aramalarda, dizüstü bilgisayar ve FETÖ/PDY'nin yasaklı yayınları ile dokümanları ele geçirildi.

Kütahya'da, samanlığa saklanmış FETÖ dokümanları bulundu

KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, köy evleri ve samanlıkta yapılan aramalarda, dizüstü bilgisayar ve FETÖ/PDY'nin yasaklı yayınları ile dokümanları ele geçirildi.
Tavşanlı Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan R.Z.'nin eniştesi İ.G.'nin oturduğu köy evinde örgütsel dokumanlar olduğu ihbarıyla harekete geçti. Köy evinin samanlığında R.Z.'ye ait olduğu tahmin edilen dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Ayrıca köydeki İ.G. ve M.Z.'nin oturduğu evlerde yapılan aramalarda ise FETÖ/PDY'ye ait yasaklı yayınlar ve dokümanlar ele geçirildi. İ.G. ve M.Z.'nin ifadesi alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNERGören şaşkına döndü! Yarı çıplak halde kız arkadaşıyla...Gören şaşkına döndü! Yarı çıplak halde kız arkadaşıyla...
Rafet Efendi, ‘cehennem azabıyla’ korkutarak para ve mülkleri almışRafet Efendi, ‘cehennem azabıyla’ korkutarak para ve mülkleri almış
Malatya’da döner bıçaklı kavga: 2 yaralıMalatya’da döner bıçaklı kavga: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Eşi 80 yaşında! '4-5 tane çocuğum olsun'

Eşi 80 yaşında! '4-5 tane çocuğum olsun'

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.