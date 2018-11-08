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Kütahya'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 18:51 | Son Güncelleme

Kütahya'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü

Kütahya'da şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ekrem Erbulut yönetimindeki 07 GUL 20 plakalı gıda malzemesi taşıyan tır, Kütahya-Eskişehir karayolunun 33. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, devrilen tırın altında kalan Erbulut, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce tırın altından çıkarılan sürücünün cesedi, incelemelerin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya TIR trafik kazası

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