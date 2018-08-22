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Kütahya'da silahla vurulan mağaza sahibi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 16:01 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan cinayet zanlısı tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden bir müteahhit tarafından 10 gün önce tabancayla vurulan yapı malzemeleri mağazası sahibi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 12 Ağustos'ta ilçeye bağlı Karakişi köyünde, inşaat şirketi sahibi müteahhit Sebahattin T. (62) ile yapı malzemeleri mağazası sahibi Ümmet Saruhan (39) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sebahattin T, tabancayla ateş ettiği Saruhan'ı ağır yaralayarak kaçtı.

112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Saruhan, buradaki ilk müdahalenin ardından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Saruhan, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çavdarhisar ilçesi yakınlarında jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kütahya Tavşanlı

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