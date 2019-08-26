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Kütahya’da şüpheli paketten kireç çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 00:05 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da çocuk parkında şüpheli görülen paket ,polis ekiplerince fünye ile patlatılırken, içinden kireç tozu çıktı.

Kütahya’da şüpheli paketten kireç çıktı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da çocuk parkında şüpheli görülen paket ,polis ekiplerince fünye ile patlatılırken, içinden kireç tozu çıktı.
Gaybiefendi Mahallesi Göktürk Caddesi üzerindeki çocuk parkında bir paket görenler, polise ihbarda bulundu. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yolu trafiğe kapatıp parkın çevresini güvenlik şeridine aldı. Bomba imha ekibi tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatılan paket içerisinde kireç tozu olduğu belirlendi.

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Kütahya’da şüpheli paketten kireç çıktıKütahya’da şüpheli paketten kireç çıktıKütahya’da şüpheli paketten kireç çıktıKütahya’da şüpheli paketten kireç çıktı

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