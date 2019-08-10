Kütahya’da tefecilik operasyonuna 3 tutuklama

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde vatandaşa yüksek faizle para vererek, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Tavşanlı ilçesinde bazı kişilerin, tefecilik yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonunda vatandaşlara yüksek faizle para veren kişilerin E.H., H.H. ve T.S. adlı kişiler olduğu belirlendi. 3 şüpheli adreslerine yapılan baskınla yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelinin ev ve işyerleri ile araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda senet, araç satış sözleşmesi ile alacakların yazılı olduğu ajandalar, 5 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen E.H., H.H. ve T.S., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.

