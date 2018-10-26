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Kütahya'da tekel bayilere 'telsiz' baskını: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 23:50 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da polis ekipleri, yurt dışından getirdikleri telsizlere asayiş kanalının frekansını yükleyerek, polis denetimlerinden önceden haberdar olmak amacıyla dinleme yaptıkları iddia edilen tekel bayi ile telsizleri temin eden cep telefonu satıcılarına baskın düzenledi.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da polis ekipleri, yurt dışından getirdikleri telsizlere asayiş kanalının frekansını yükleyerek, polis denetimlerinden önceden haberdar olmak amacıyla dinleme yaptıkları iddia edilen tekel bayi ile telsizleri temin eden cep telefonu satıcılarına baskın düzenledi. Gözaltına alınan 10 şüphelinin iş yerlerinde 13 telsiz, 2 tabanca ile 4 tüfek ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, polis telsizlerini dinleyen 6 tekel bayi ile yurt dışından telsiz getiren 2 cep telefonu satan dükkana eş zamanlı baskın yaparak 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada ruhsatsız oldukları belirlenen 2 tabanca, 4 tüfek, 70 mermi, 90 fişek ile 13 telsiz, 1 telsiz frekans tespit edici ve 1 telsiz güç ölçme cihazı ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şubesi'ne götürüldü.

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