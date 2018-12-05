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Kütahya'da TIR, şarampole devrildi: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 11:08 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kütahya'da TIR, şarampole devrildi: 1 ölü

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece, Kütahya- Eskişehir yolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Sakarya'ya giden Osman Torun yönetimindeki 07 AAT 957 plakalı sebze yüklü TIR, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Torun yara almazken, TIR'daki bacanağı Hasan Ürkmez hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hasan Ürkmez'in cansız bedeni, AFAD ve itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışma sonucu çıkarılıp, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Gözaltına alınan TIR sürücüsü Osman Torun ise jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kütahya'da TIR, şarampole devrildi: 1 ölüKütahya'da TIR, şarampole devrildi: 1 ölüKütahya'da TIR, şarampole devrildi: 1 ölüKütahya'da TIR, şarampole devrildi: 1 ölü

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