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Kütahya’da tırtıl istilası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 11:51 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki tırtıl istilası vatandaşları tedirgin etti.Alınan bilgiye göre, İnegöl-Domaniç karayolu İkisular mevkiindeki ormanlık alanı bir tırtıl türü istila etti.

Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki tırtıl istilası vatandaşları tedirgin etti.
Alınan bilgiye göre, İnegöl-Domaniç karayolu İkisular mevkiindeki ormanlık alanı bir tırtıl türü istila etti. Yaklaşık 20 hektarlık ormanlık alanda ağaç yaprağı kalmadı. Kayın ağaçları ile kaplı İkisular mevkiinde yoğun bir şekilde görülen tırtıllar, kısa sürede ağaçlardaki ve bazı bitki türlerindeki yaprakları tamamen yedi. Ormanlık alanın büyük bir bölümünde yeşil renkli görüntüden eser kalmadı.
Tüfekçikonak Mahallesi’nin eski muhtarı Hüseyin Ordu, tırtılların çok kısa bir sürede ormanın büyük bölümüne zarar verdiğini ifade etti. Ordu, "Bu böcekler burayı 3 günde bu hale getirdi. Korktuk. Acaba ne oluyor diye endişelendik. Bu milyonlarca böcek nereden geldi. Helikopterler ile mi atıldı, yoksa doğal mı? Araştırılmasını istiyoruz. İşletme Müdürlüğümüzü durumdan haberdar ettim. Burası araştırılsın gerekirse vatandaşlar olarak yardıma da hazırız. 20 hektarın üzerinde bir alan bir haftada bu hale geldi. Bir ağaçta milyonlarca varlar. Özellikle gece yaprakları yedikleri sesler çok net duyuluyor" dedi.

Kütahya’da tırtıl istilası

Kütahya’da tırtıl istilası

Kütahya’da tırtıl istilası

Kütahya’da tırtıl istilası

Kütahya’da tırtıl istilası

Kütahya’da tırtıl istilası

Kütahya’da tırtıl istilası

Kütahya’da tırtıl istilası

Kütahya’da tırtıl istilası

Kütahya’da tırtıl istilası

Kütahya’da tırtıl istilası

Kütahya’da tırtıl istilası

Kütahya’da tırtıl istilası

Kütahya’da tırtıl istilası

Kütahya’da tırtıl istilası
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