Kütahya'da toplu balık ölümleri

Kütahya'da bir barajda çok sayıda ölü balık bulundu.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Enne Mahallesi yakınlarındaki Enne Barajı'nda çok sayıda ölü balık olduğunu fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklar ile sudan numune alarak inceleme başlattı.

Mahalle muhtarı Adem Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık ölümlerinin neden kaynaklandığını bilmediklerini söyledi.

Olayla ilgili yetkililerin haberdar edildiğini aktaran Taş, "Birçok vatandaşımız oltayla balık avlamak için baraja geliyor. Vatandaşlar durumu fark etmiş. Balık ölümlerinin neden kaynaklandığının araştırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Bölgeye piknik yapmak ve balık tutmak için gelen Muhammet Uygun ise çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğunu görünce büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

