Kütahya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emet-Çavdarhisar karayolunun Yarış Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Kurnaz (60) yönetimindeki 64 DF 265 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla atarak şarampole düştü. Kazada araç sürücüsü Ali Kurnaz ve araçta bulunan Fatma K, yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis Ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Ali Kurnaz (60), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Fatma K.’nin tedavisine Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’nde devam ediliyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

