Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Yıldıray A. yönetimindeki 43 YD 572 plakalı hafif ticari araç, Sanayi Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiye çarptı.
Ağır yaralanan kişi, 112 Acil servis ekiplerince kaldırıldığı Domaniç İlçe Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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