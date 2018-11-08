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Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 15:40 | Son Güncelleme

Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da, kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Küçükbaş hayvan taşıyan, Adnan Dağcı'nın kullandığı 03 HS 703 plakalı kamyon ile Hasan Ünal yönetimindeki 43 SD 630 plakalı minibüs, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 6. kilometresindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi kavşağında çarpıştı.

Kamyonda bulunan bir yolcu ile minibüs sürücüsü, araçlarda sıkıştı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Ünal ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Ünal, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, kamyondaki bazı küçükbaş hayvanlar da telef oldu.

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kamyon Kütahya minibüs trafik kazası

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