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Kütahya’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 23:00 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.Kaza, Tavşanlı ilçesi Kuruçay Kavşağı’nda meydana geldi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, Tavşanlı ilçesi Kuruçay Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı’dan Kütahya istikametine giden Sezai G. (42) yönetimindeki 26 UL 191 plakalı hafif ticari araç, Kuruçay Caddesi’nden çevre yoluna seyir eden Ertuğrul Aşık’ın (18) kullandığı 43 HH 301 plakalı motosiklete ve Tevfik Gülpınar’ın (41) kullandığı 43 UH 655 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüleri yaralanırken, Ertuğrul Aşık’ın kullandığı motosiklette bulunan Kasım Özdemir (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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