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Kütahya'da trafik kazası: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 18:58 | Son Güncelleme

Kütahya'da trafik kazası: 8 yaralı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Murat Çelik yönetimindeki 43 KD 694 plakalı otomobil, Muradınlar Mahallesi'nde, Şener Çelik'in kullandığı 16 CVU 85 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Zeliha ve Fatma Çelik, Abdulsamet Arvas, Hamza Taner, Güney Kaymaz ile Bahadır Kılıç yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Murat Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya simav trafik kazası

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