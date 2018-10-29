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Kütahya'da traktörün altında kalan çiftçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 00:42 | Son Güncelleme

Kütahya'da traktörün altında kalan çiftçi öldü

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde hareket halindeki sürücüsüz traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altıntaş köyü yakınlarındaki tarlada bir traktörün sürücüsüz şekilde hareket ettiğini, bir kişinin de hareketsiz halde yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Hareket halindeki traktör ise vatandaşlarca durduruldu.

İhbar üzerine gelen ekipler, yerde yatan çiftçi Ahmet Yavuz'un (70) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede, Yavuz'un çift sürerken henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket halindeyken indiği traktörün üzerinden geçmesinden dolayı yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
çiftçi Kaza Kütahya traktör

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